Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau kimdir?

2001 yılının Nisan ayında Fransa’da dünyaya gelen Thylane Blondeau, koç burcudur. Göz rengi mavi, boyu 1.70 cm, kilosu ise 53’tür. 2004 yılında ve 2019 yılının Şubat ayında iki kez dünyanın en güzel kızı ünvanını almıştır. Babası Fransız asıllı eski futbolcu Patrick Blondeau’dur. Annesi ise Moda tasarımcısı, oyuncu ve sunucu Veronika Loubry.. Ayrton Romeo isminde bir de erkek kardeşi vardır.

Thylane Blondeau kariyeri;

Henüz 4 yaşında iken fark edilen genç kız, 6 yaşına kadar bir çok derginin fotoğraflarında yer almıştır. İlerleyen süreçte ise bir çok ünlü markanın reklam yüzü olarak çalışmalar gerçekleştirmiş ve model olarak kariyerini sürdürmüştür.

L’Officiel ve Vogue gibi pek çok ünlü derginin kapak yüzü olan Blondeau, son dönemde ise kendi markasını çıkartarak farklı bir sektöre adım atmıştır. 2017 yılında L’Oreal Paris’in marka elçisi olarak anlaşma imzalamış, ayrıca bir kaç dizide küçük roller alarak oyunculuk kariyerine adım attı. Yine aynı sene 2017’de vizyona giren Sebastian: Sevgili Dostum isimli sinema filminin oyuncu kadrosunda yer alarak beyaz perdeye giriş yapmıştır.