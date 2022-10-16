Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber bu sefer Şırnaklı ‘Michael Jackson Nezir’i paylaştı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde oturan ve ‘Michael Jackson Nezir’ lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Nezir Ayas, Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’a teşekkür etti.

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer’in vidosundan sonra bu seferde Şırnaklı ‘Michael Jackson Nezir’ lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Nezir Ayas, Instagram hesabından paylaştı. Silopi’de ikamet eden Nezir Ayas, kendine özgün halayı ile düğünlerin gözdesi haline geldi. İlçede yapılan düğünlere davetiye üzeri katılan Ayas, halay videoları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’in Ayas’ın bir videosunu İnstagram hikayesinde paylaşmasıyla ününe ün katan Ayas İHA’ya konuştu. İHA muhabirine konuşan Nezir Ayas, Justin Bieber’in videosunu paylaşmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, ünlü şarkıcı Bieber’e teşekkür etti.

Justin Bieber’in kendisini paylaşmasının ardından yurtdışından düğün davetiyesi aldığını ifade eden Ayas, “Yurt içi ve yurt dışından düğünlere halaybaşı olarak davetiye aldım. Halay benim hobimdir. Stresimi halay çekerek atıyorum" dedi.

Düğün sahiplerinden Abdulhakim Öter ise, “Düğün olduğunda Silopi’de akla Nezir Ayas gelir. Çok güzel halay çekiyor, onun olduğu düğünler kalabalıklaşır. Düğünlerimiz olduğunda Nezir ağabeyi çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

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