banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aşı karşıtıydı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Aşı karşıtıydı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!

Düğün salonuna çekicinin üzerinde gittiler

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde düğün salonuna giderken yolda arızalanan gelin arabası, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Magazin 25.07.2021, 20:21
Düğün salonuna çekicinin üzerinde gittiler
banner502

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde düğün salonuna giderken yolda arızalanan gelin arabası, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Olay, D-650 karayolu Küpçüler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin alması sonrasında düğün salonuna giden gelin arabası seyir halindeyken arızalandı. Yol ortasında kalan araç için ise çekiciden yardım istendi. Mutlu günlerinde engel tanımayan çift, çekicinin üstüne yüklenen gelin arabasıyla düğün salonuna gitti. Gelin arabasının çekiciye yüklendiği anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
banner501