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Door’a da Dilek Ay rüzgarı

Bodrum’un en lüks otellerinden biri olan Door’a otel yerli turistlere bayram coşkusunu doyasıya yaşattı. Bayram’ın 3’’üncü günü Door’a sahnesinde yerli ve yabancı şarkılar seslendiren Dilek Ay tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Magazin 12.07.2022, 14:45
Door’a da Dilek Ay rüzgarı

Bodrum’un en lüks otellerinden biri olan Door’a otel yerli turistlere bayram coşkusunu doyasıya yaşattı. Bayram’ın 3’’üncü günü Door’a sahnesinde yerli ve yabancı şarkılar seslendiren Dilek Ay tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum’da Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde Door’a otelde sahne alan Dilek Ay sevilen şarkıları yerli ve yabancı turistlere seslendirdi. Yerli ve yabancı şarkılardan oluşan repertuarıyla tatilcileri coşturan Ay, şarkılarına otel misafirlerinde eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ay, zaman zaman yaptığı esprilerle de büyük beğeni topladı.

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