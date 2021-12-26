Dondurucu soğuğa aldırış etmediler

Sivas’ta binlerce kişi dondurucu soğuğa aldırış etmeden Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen gece konserinde gönüllerince eğlendi.

Sivas Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Kış Festivali dondurucu soğukla Tarihi Kent Meydanı’nda düzenlenen Tuğçe Kandemir konseri ile son buldu. Soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce kişi meydanı doldurdu. Müzik severler Kandemir’in söylediği şarkılar eşliğinde oynayarak ısındı. Konser geç saatlere kadar sürdü.