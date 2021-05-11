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Dominik sahillerinden çıktı, Bardakçı koyuna indi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Survivor yarışmasının eski sunucusu Alp Kırşan, Dominik sahilini bırakıp Bardakçı plajına indi.

Magazin 11.05.2021, 09:50
Dominik sahillerinden çıktı, Bardakçı koyuna indi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Survivor yarışmasının eski sunucusu Alp Kırşan, Dominik sahilini bırakıp Bardakçı plajına indi.

Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Bardakçı koyunda görüntülenen Alp Kırşan oğlu ile birlikte çocuklar gibi eğlendi. Bodrum Azka Otel Beach’ında kayınvalidesi Neşe Dörtkardeşler ve oğlu Efe Kırşan’la görüntülenen ünlü sunucu, sahilde çocuklar gibi eğlendi. Oğluyla eğlenceli anlar yaşayan Kırşan’a ise babalığın yaradığı görüldü. Sahilde oğlu ile uzun süre oynayan ve denize giren Kırşan daha sonra sahilin merdivenlerinde oturarak oğlu Efe’nin yüzmesini uzun süre izledi.
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