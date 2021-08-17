Doktorlar ve Ekmek Teknesi'nin sevilen oyuncusu Melike Güner ekranlara geri dönüyor

Melike Güner, sekiz yıl aradan sonra dizi dünyasına geri dönüyor. Yalancı ve Mumları dizisindeki dört ana kadın karakterden birini canlandıracak olan Güner, başrolleri Ceren Moray, Feyyaz Duman, İsmail Demirci ile paylaşacak.

Med Yapım tarafından çekilen dizi eylül ayında Fox TV’de izleyiciyle buluşacak.

DOKTORLAR DİZİSİNİN ZENAN'I

Yayınlandığı dönem ABD’nin en sevilen dizilerinden biri olan Grey’s Anatomy’nin Türk versiyonu Doktorlar, Türkiye’de de büyük beğeni toplamıştı. Show TV’de dört sezon ve 97 bölüm olarak ekranlara gelen dizi, aynı zamanda Türkiye’nin ilk hastane dizisiydi.

Doktorlar dizisinin başrollerinde Kutsi, Yasemin Ergene, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimler yer alıyordu. Bir dönem reytingleri toplayan, tekrarları hala yayınlanan Doktorlar dizisinin başrol oyuncularından Melike Güner, sürpriz bir diziyle ekranlara geri dönüyor.

Melike Güner, Doktorlar dizisinde asi bir karaktere sahip Doktor Zenan’ı canlandırıyordu. Melike Güner, daha önce Mahallenin Muhtarları, Ekmek Teknesi, Kızlar Yurdu gibi dizilerde rol alsa da esas çıkışını Doktorlar dizisiyle yapmıştı. Melike Güner, final bölümüne kadar dizideki rolünü devam ettirdi.

Doktorlar dizisinin ardından Kılıç Günü, İffet ve Merhaba Hayat dizilerinde rol aldı. En son 2013 yılında yayınlanan Böyle Bitmesin dizisinde Gülizar karakterini canlandıran Güner, 2011 yılında da İncir Reçeli filminde başrolde yer aldı.