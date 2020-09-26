Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezona Kırmızı Oda ile başlıyor

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep acı dolu hikayesi ile başına gelen talihsiz ve kötü olayların ele alındığı dizide geçtiğimiz sene Zeynep ile Mehdi evlenmişti. Nermin hanımın Zeynep evlendikten sonra onun için endişelenmesi ve Zeynep kendisini büyütüp okutan ve anne dediği insanı üzmemek için elinden geleni yapıyor.

Dizide bakkal rolünü canlandıran Sultan hanımın halleri ekran başındakileri güldürürken kızının en yakın arkadaşının eski nişanlısı ile sevgili olması tepki toplamıştı.

TV8’in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 2. sezon 1. Bölüm 30 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 20:00’de sizlerle.

Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezona bomba gibi başlıyor. Zeynep Kırmızı Oda’nın Doktor hanımına derdini anlatıyor. Mehdi hemşire Meral eve taşınıyor.

Başrollerini Demet Özdemir (Zeynep) ile İbrahim Çelikkol (Mehdi) ‘un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 25 Aralık 2019 Çarşamba akşamı ilk bölümü ile Tv 8’de ekranlara geldi. OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak otururken senaryosunu ise Eylem Canpolat kaleme alıyor.