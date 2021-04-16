Doğduğun Ev Kaderindir Tarık kimdir? Fırat Doğruloğlu kaç yaşında, nereli?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hız kesmeden sevenleri karşısına çıkmayı sürdürüyor. Diziye Fırat Doğruloğlu, Tarık rolü ile katıldı ve kısa sürede dikkat çekti. Başarılı oyuncu, sanat dünyasında adından söz ettiren isimler arasındaydı. Peki, Fırat Doğruloğlu kimdir, nereli? İşte, Fırat Doğruloğlu biyografisi.

FIRAT DOĞRULOĞLU KİMDİR?

Doğruloğlu, 6 Temmuz 1974 tarihinde Hatay İskenderun'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Fırat Doğruloğlu, 2009 yılında yayınlanan Haneler isimli dizide Yaban karakteri ile dikkatleri çekti.

Fırat Doğruloğlu; Bizim Aile, Yarım Elma dizisinde Kuzey, Alacakaranlık, Tam Pansiyon, Küpeler, Kızma Birader, İlk Göz Ağrısı, Bebeğim, Nazlı Yarim, Canım Ailem, Hastasıyız, Haneler Fırat karakteri, Vay Arkadaş, Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi, Dağ, Galip Derviş, Filinta ve Börü gibi yapımlarda rol almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Ya Ölüm Ya İstiklal dizisinde Adnan Adıvar karakterine hayat veren Fırat Doğruloğlu, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Yengeç burcudur.

FIRAT DOĞRULOĞLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (Adnan Adıvar) (TV Dizisi)

2018 – Börü (Behçet) (Sinema Filmi)

2017 – Börü (Behçet) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Galip Derviş (TV Dizisi)

2012 – Dağ ( Yüzbaşı Yaşar ) (Sinema Filmi)

2012 – Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (TV Dizisi)

2010 – Vay Arkadaş (Soner) (Sinema Filmi)

2009 – Haneler (Fırat) (TV Dizisi)

2008 – Hastasıyız (Kazım) (TV Filmi)

2008 – Canım Ailem (Bahadır) (TV Dizisi)

2007 – Nazlı Yarim (Mehmet) (TV Dizisi)

2007 – Bez Bebek (Fırat) (TV Dizisi)

2006 – Bebeğim (Sedat) (TV Dizisi)

2006 – Akümülatörlü Radyo (Dr. Riza) (TV Dizisi)

2006 – Acemi Cadı (Orhan) (TV Dizisi)

2005 – İlk Göz Ağrısı (Feridun) (TV Dizisi)

2005 – Kızma Birader (Mahzar: Modern Kardeş) (TV Dizisi)

2005 – Küpeler (Harun)(Kısa Film)

2004 – Şeytan Sofrası (Ömer) (TV Dizisi)

2004 – Tam Pansiyon (Çarli) (TV Dizisi)

2003 – Alacakaranlık (Mithat) (TV Dizisi)

2002 – Yarım Elma (Kuzey) (TV Dizisi)

1995 – Bizim Aile (TV Dizisi)

1994 – Şehnaz Tango (TV Dizisi)