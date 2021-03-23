Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ayrılık mı var?

Demet Özdemir'le 'Doğduğun Ev Kaderindir' isimli dizide başrolü paylaşan İbrahim Çelikkol'un kadrodan ayrılacağı iddia edildi.

Yakışıklı oyuncunun senaryo gereği diziye veda edeceği konuşuyor. Henüz ne oyuncu tarafından ne de yapım şirketinden bu iddialarla ilgili bir açıklama gelmezken sosyal medya çoktan bu ayrılığı konuşmaya başladı bile.





Doğduğun Ev Kaderindir'e kısa bir süre önce Engin Öztürk dahil edilmişti.