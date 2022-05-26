DJ Yusuf Başaran: “Elektronik müzik dünya müziğinde daha köklü bir geçmişe sahip”

Ünlü DJ Yusuf Başaran, elektronik müziğin tarihsel gelişimi hakkında açıklamalarda bulundu. Elektrik müziğin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Başaran; “Birçokları için elektronik müzik, çok yeni bir tarz gibi görülüyor. Oysa elektronik müzik tahmin edilenden daha köklü bir geçmişe sahip” dedi.

Elektronik müziğin ilk kez müzik dünyasıyla buluştuğu sürece dair bilgiler paylaşan DJ Yusuf Başaran, “Elektronik müzik, ilk kez 20. yüzyılın başındaki amatör denemelerle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla başlangıç olarak 20. yüzyılı belirlemek son derece olağan. Bununla birlikte günümüzdeki elektronik müziğin kökenleri ise tam anlamıyla ikinci dünya savaşı sonrasına uzanıyor. Savaştan sonra özellikle 1940 ve 1960 yılları arasında çok ciddi bir ilerleme kat ediliyor. Özellikle 1957 yılının kırılma noktası olduğunu söyleyebilirim. Burada müzik dünyasına iki tane çok değerli yeni enstrüman katılıyor. Bu enstrümanlar, gerçek zamanlı işlevi bulunmayan bilgisayar yardımıyla ses ve müzik üretebilen bir yapıya sahip. Bu iki enstrümanın modern elektronik müziğin temellerini oluşturduğunu söyleyebiliriz” dedi.

“Az biliniyor olsa da birçok farklı türü var”

Elektronik müziğin birçok farklı türü ve tarzı olduğuna vurgu yapan DJ Yusuf Başaran, “Elektronik müzikle ilgilenmeyen herkesten duyduğum en temel eleştiri, elektronik müziğin kısır bir yapıya sahip olması yönünde. Bu yaklaşımı doğru bulmuyorum çünkü az biliniyor olsa da elektronik müziğin birçok farklı türü var. Üstelik bu tarzlar birbirinden son derece farklı ve kesin çizgilerle ayrılmış durumda. Mesela “Big Beat” tarzı, parti ortamlarında en çok kullanılan elektronik müzik türü. Günümüzde diskolarda ya da danslı eğlence alanlarında ise en yaygın olarak “Dance - Club” tarzı elektronik müzik tercih ediliyor. Bu iki çok bilinen iki elektronik müzik tarzına; “Techno” “Drum’n Bass” ve “Rave - Old Skool” gibi kitlelerin yakından ilgilendiği tarzları da ekleyebiliriz. Fakat bunların dışında; “Goa, Hard Trance, Prograssive Trance, Dubstep, Detroit Techno, Vocal House, Deep House, Symphonic Electronik” gibi tarzlar da elektronik müzik türleri arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.