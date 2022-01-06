Dizileri hüsrana uğrayan Elçin Sangu tiyatroya yöneldi

Son yıllarda Elçin Sangu, üst üste yaşadığı dizi şanssızlıkları sonrası kendisine yeni bir yol çizdi. Elçin Sangu şimdilerde ise tiyatroya yöneldi.

ÜST ÜSTE DİZİLERİ KALDIRILDI

Yalancılar ve Mumları isimli dizide başrolde yer alan oyuncu, iyi bir oyuncu kadrosuna rağmen beşinci bölümde final yaptı. Üst üste iki dizi projesinden hüsranla ayrılan oyuncu, şimdilerde ise tiyatroya yöneldi. Yakında izleyicilerle buluşması beklenen dram hikayesinde yer alan Elçin Sangu, provalara devam ediyor .Elçin Sangu konuyla ilgili, "Bir şey yapmıyorum. Tiyatro provaları var, onları yapıyorum. Şu an iyi gidiyor. Bekliyoruz, pandemi koşullarında ne kadar ilerleyebilecekse o kadar ilerleyecek" dedi.