Diriliş (The Revenant) filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Diriliş (özgün ismiyle The Revenant), Alejandro G. Iñárritu'nun yönettiği, 2016 yılında gösterime giren biyografik western gerilim filmi. Senaryo Michael Punke'nin 2002'de yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanarak Iñárritu ve Mark L. Smith tarafından yazıldı. Filmde sınır sakini Hugh Glass'ın (1780–1833) hayatından esinlenildi. Filmin oyuncu kadrosunda Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter ve Domhnall Gleeson yer almaktadır. Peki Diriliş filmi konusu ne, oyuncuları kim? Diriliş filmi ne zaman çekildi?

DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

1823 yılında kürk avcısı Hugh Glass (Di Caprio) sefer aramasında iken sonradan Dakota Territory olacak olan yerde ayılar tarafından vahşice saldırıya uğrar ve yaralanır. Yoldaşlarından John Fitzgerald (Hardy) Glass'ın genç yarı Kızılderili oğlunu öldürürken kendisini de soyar ve ölüme terk eder. Fakat Glass hayatta kalır ve kağnı ile 200 mil kadar gidip kendisine ihanet edeni bulmak ve oğlunun intikamını almak için arayışta bulunur.

DİRİLİŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Leonardo DiCaprio, Hugh Glass, 1820'lerde ayı saldırısından sonra gezgin arkadaşları tarafından ölüme terk edilen ve intikam arayışı içinde olan sınır sakini

Tom Hardy, John Fitzgerald, borçlarından kaçan kürk avcısı ve katil.

Domhnall Gleeson, Andrew Henry

Will Poulter, Jim Bridger

Lukas Haas

Kristoffer Joner, Murphy

Brad Carter, Johnnie