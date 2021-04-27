banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!
Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor
Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor
Tam kapanmada her isteyen markete gidemeyecek!
Tam kapanmada her isteyen markete gidemeyecek!
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'

Diriliş'in Selcan Hatun'u Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim

Son olarak 'Kuruluş Osman' dizisinde Selcan Hatun karakterini canlandıran Didem Balçın, dün ilk bebeğini kucağına aldı. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan başarılı oyuncu ve eşi bebeklerine Alican adını verdi.

Magazin 27.04.2021, 12:14
4
Diriliş'in Selcan Hatun'u Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla her daim adından söz ettiren 38 yaşındaki oyuncu Didem Balçın ve avukat Can Aydın, geçtiğimiz mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Daha önce sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Balçın, dün anne oldu.

BEBEKLERİNE ALİCAN ADINI VERDİLER

Maslak'taki özel bir hastanede doğum yapan Balçın, Alican adında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Annenin ve bebeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk kez anne olan başarılı oyuncu sosyal medya hesabından henüz bir paylaşım yapmadı.

Balçın, 10 gün önce sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşmış ve "Geri sayım" notunu düşmüştü.

Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?