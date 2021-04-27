Diriliş'in Selcan Hatun'u Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla her daim adından söz ettiren 38 yaşındaki oyuncu Didem Balçın ve avukat Can Aydın, geçtiğimiz mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Daha önce sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Balçın, dün anne oldu.

BEBEKLERİNE ALİCAN ADINI VERDİLER

Maslak'taki özel bir hastanede doğum yapan Balçın, Alican adında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Annenin ve bebeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk kez anne olan başarılı oyuncu sosyal medya hesabından henüz bir paylaşım yapmadı.

Balçın, 10 gün önce sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşmış ve "Geri sayım" notunu düşmüştü.