banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
THY'de zam oranı belli oldu!
THY'de zam oranı belli oldu!
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!
Libya’da seçim kaosu
Libya’da seçim kaosu
1700 yıllık zeytinyağı bulundu
1700 yıllık zeytinyağı bulundu

DİLAN KARAARSLAN “BÜYÜK BİR SOFRANIN ETRAFINDA TOPLANARAK YENİ YILI KARŞILAMAK BENİM GELENEĞİM”

Yoi Studio’nun Kurucusu Dilan Karaarslan, hazırladığı yılbaşı sofrasında MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu’nu ağırladı.

Magazin 24.12.2021, 10:39
DİLAN KARAARSLAN “BÜYÜK BİR SOFRANIN ETRAFINDA TOPLANARAK YENİ YILI KARŞILAMAK BENİM GELENEĞİM”

2022'ye sayılı günler kala hazırladığı yılbaşı sofrası ile göz dolduran Dilan Karaarslan, yeni yıl heyecanını MAG Aralık sayısında anlattı. Yeni yılın kendisi için ne ifade ettiğini aktararak sohbete başlayan Karaarslan “Yeni yıl elbette ki yeni başlangıçlar, yeni hedefler, yeni umutlar ve beklenen mucizeler demek. Aynı zamanda özellikle dekorasyon alanında yeni trendlerin gelişini haber veren bir zamanı ifade ediyor. Her yılbaşında tüm aile bir araya gelmek ve büyük bir sofranın etrafında toplanarak yeni yılı karşılamak benim geleneğim” dedi. 

2022 için yılbaşı sofrasında nasıl bir konsept uygulayacağını anlatan Dilan Karaarslan “Bu yıl yılbaşı soframın konseptini Pip Studio’nun Love Birds serisi ve Baci Milano’nun yeni yıl süslemeleri ile oluşturduk. Yılbaşı denince akla ilk gelen geleneksel kırmızı rengi ve Love Birds serisinin kırmızı ve pembenin uyumunu taşıyan çizgileri ile soframıza taşıdık. Yine kırmızı rengin yoğunluğunu yaşamak için Chiara Alessi kristal bardakları da bu konseptte kullandık. Kukinalar, kozalaklar ve tabii ki yılbaşının olmazsa olmazı mumlarla süslemelerimi tamamlamayı ve tüm enerjimi de bu sofraya yansıtarak herkes için unutulmaz bir yılbaşı sofrası hazırlamayı planlıyorum” dedi. 

Yılbaşı sofrası hazırlarken nelerden ilham aldığını da anlatan Karaarslan “Yeni yıl konsepti; ilham almak için oldukça fazla seçeneğin olduğu bir zaman. Yeni yıl sofralarında kozalaklar, mumlar ve kukinaları kullanmayı aynı zamanda kristallerle de sofraya ışıltı katmayı çok seviyorum. Yılbaşı soframı hazırlarken ilhamımı; sofrada ağırlayacağım kişilerin enerjisinden alıyorum” açıklamasında bulundu. Şık bir sofranın kendisi için ne ifade ettiğini “Benim için şık bir sofra hazırlarken en önemli şey; iç enerjimi sofraya yansıtmak. Renk uyumu da çok önemli bir konu. Aslında; renkleri ve konsepti o sofranın kuruluş amacı belirliyor” sözleriyle açıklayan Karaarslan “Yılbaşı sofrası, doğum günü sofrası ya da yıldönümü sofrası; hepsinin kendi içinde bir hikâyesi var ve konseptin temelini bu hikâyeler ile oluşuyor” dedi.

#dilan #karaarslan #yoi #beril çavuşoğlu
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8