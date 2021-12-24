DİLAN KARAARSLAN “BÜYÜK BİR SOFRANIN ETRAFINDA TOPLANARAK YENİ YILI KARŞILAMAK BENİM GELENEĞİM”

2022'ye sayılı günler kala hazırladığı yılbaşı sofrası ile göz dolduran Dilan Karaarslan, yeni yıl heyecanını MAG Aralık sayısında anlattı. Yeni yılın kendisi için ne ifade ettiğini aktararak sohbete başlayan Karaarslan “Yeni yıl elbette ki yeni başlangıçlar, yeni hedefler, yeni umutlar ve beklenen mucizeler demek. Aynı zamanda özellikle dekorasyon alanında yeni trendlerin gelişini haber veren bir zamanı ifade ediyor. Her yılbaşında tüm aile bir araya gelmek ve büyük bir sofranın etrafında toplanarak yeni yılı karşılamak benim geleneğim” dedi.

2022 için yılbaşı sofrasında nasıl bir konsept uygulayacağını anlatan Dilan Karaarslan “Bu yıl yılbaşı soframın konseptini Pip Studio’nun Love Birds serisi ve Baci Milano’nun yeni yıl süslemeleri ile oluşturduk. Yılbaşı denince akla ilk gelen geleneksel kırmızı rengi ve Love Birds serisinin kırmızı ve pembenin uyumunu taşıyan çizgileri ile soframıza taşıdık. Yine kırmızı rengin yoğunluğunu yaşamak için Chiara Alessi kristal bardakları da bu konseptte kullandık. Kukinalar, kozalaklar ve tabii ki yılbaşının olmazsa olmazı mumlarla süslemelerimi tamamlamayı ve tüm enerjimi de bu sofraya yansıtarak herkes için unutulmaz bir yılbaşı sofrası hazırlamayı planlıyorum” dedi.

Yılbaşı sofrası hazırlarken nelerden ilham aldığını da anlatan Karaarslan “Yeni yıl konsepti; ilham almak için oldukça fazla seçeneğin olduğu bir zaman. Yeni yıl sofralarında kozalaklar, mumlar ve kukinaları kullanmayı aynı zamanda kristallerle de sofraya ışıltı katmayı çok seviyorum. Yılbaşı soframı hazırlarken ilhamımı; sofrada ağırlayacağım kişilerin enerjisinden alıyorum” açıklamasında bulundu. Şık bir sofranın kendisi için ne ifade ettiğini “Benim için şık bir sofra hazırlarken en önemli şey; iç enerjimi sofraya yansıtmak. Renk uyumu da çok önemli bir konu. Aslında; renkleri ve konsepti o sofranın kuruluş amacı belirliyor” sözleriyle açıklayan Karaarslan “Yılbaşı sofrası, doğum günü sofrası ya da yıldönümü sofrası; hepsinin kendi içinde bir hikâyesi var ve konseptin temelini bu hikâyeler ile oluşuyor” dedi.