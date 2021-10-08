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Dilan Çiçek Deniz Yurt Dışında Da İlgi Odağı Oldu

Geçtiğimiz günlerde Taşkent Film Festivali’ne katılan Dilan Çiçek Deniz, güzelliğiyle büyüledi. Başarılı oyuncu yer aldığı projelerle yurtdışında en çok tanınan isimlerin başında geliyor. Özellikle “Çukur” dizisindeki Sena karakteriyle Özbekistan’da izlenen oyuncu, yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ kaleme aldı...

Magazin 08.10.2021, 13:15
Dilan Çiçek Deniz Yurt Dışında Da İlgi Odağı Oldu

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yurtdışında en çok tanınan isimlerin başında geliyor. Bugüne kadar yurtdışından birçok teklif alan Deniz, Victoria’s Secret’ın meşhur yılbaşı şovunun seçmelerine davet edilen ilk Türk olmuştu. Cannes’da birçok kez uluslararası projelerle Türkiye’yi temsil eden güzel oyuncu bu kez de Rusların gönlünü fethetti.

Festivale Nuri Bilge Ceylan, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Oktay Kaynarca gibi ünlü isimlerle katılan Dilan Çiçek Deniz, orada hem Özbekistan hem de Rusya’dan yapımcı ve yönetmenlerle bir araya geldi.

Rus sinemasının önde gelen yönetmenleriyle görüşen Deniz’in Rusya’da çekilecek uluslararası bir Sinema filminin görüşmesi için de önümüzdeki günlerde Moskova’ya gideceği öğrenildi.

Kaynak: Posta

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