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Didem Soydan: Koronavirüs belirtim kalmadı

Ünlü model Didem Soydan, koronavirüsü atlatır atlatmaz kendini sokağa attı.

Magazin 12.04.2021, 12:09
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Didem Soydan: Koronavirüs belirtim kalmadı

Geçtiğimiz hafta oyuncu sevgilisi Burak Deniz'in ardından koronavirüse yakalanan ve hastalığı hafif semptomlarla geçiren Didem Soydan, Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı.

"BELİRTİM KALMADI"

Ünlü modele, sevgilisi ve kendisinin koronavirüs geçirdiği hatırlatınca, "Şu an gayet iyiyim. Hiçbir belirtim kalmadı." açıklamasını yaptı.

Ünlü model, "Eve ayakkabıyla girmem. Ama fantezi için özel ayakkabılarım var."sözleriyle magazin gündemine oturmuş, günlerce konuşulmuştu.

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