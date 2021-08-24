Didem Soydan Kimdir?

Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenilen Didem Soydan, modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerledi. Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla beraber çalışan Didem Soydan, İstanbul'da gerçekleştirilen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı.

Modellik yapmadan önce Diesel mağazasında ardından modacı olan Umut Eker ile beraber çalışan Didem Soydan, 1 Nisan 2014’te İtalya’nın Verona şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Calzedonia Summer Show’da podyuma çıktı.

Didem Soydan, Calzedonia Summer Show’da podyuma çıkan ilk Türk manken olarak tarihe geçti.

Bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla hayatında birinin olduğu sinyalini veren Didem Soydan, Maraşlı dizisinin başrolü Burak Deniz ile birliktelik yaşıyor.