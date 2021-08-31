Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya tebrik mesajı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezonu başladı.

Müge Anlı sezon açılışında kendine gelen tebrik çiçekleri ve notları canlı yayında paylaştı.

Anlı, tebrik mesajı gönderen isimlerden birinin de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu belirtti.

Müge Anlı, Bahçeli’nin mesajında şu ifadelerin yer aldığını açıkladı.

“Sayın Müge Anlı Türk televizyonlarındaki sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri olan beğeni ve dikkatle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni yayın dönemini tebrik ediyor, sizlere ve tüm çalışma ekibinize kolaylıklar diliyorum.”

Anlı, Bahçeli’ye mesajı için teşekkürlerini iletti.