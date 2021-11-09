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Destan oyuncuları ve konusu nedir? Destan dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

İlk fragmanı yayınlanan Destan dizisiyle ilgili detaylar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh’in oturduğu dizinin senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz yapıyor. Bozdağ film imzalı dizinin başrollerini ise Ebru Şahin ile Edip Tepeli paylaşıyor. Peki, Destan oyuncuları ve konusu nedir? Destan dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda? İşte Destan dizisine dair merak edilenler..

Magazin 09.11.2021, 15:14

Ekranlarda yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak olan Destan dizisi oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Destan dizisinin merakla beklenen fragmanı yayımlandı. ‘Destan’ın ilk fragmanına Ebru Şahin’in canlandırdığı Akkız’ın “Ben Dağ’ın kızı, Akkız! Eli olmayana el olmaya geldim... Ayağı olmayana yol olmaya geldim. Eksiği tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanımı dağa göğe yazmaya geldim” sözleri damga vurdu.  Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesinin ele alındığı Destan dizisinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Edip Tepeli.

DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Destan dizisinin çekimlerinin başladığını duyurarak tüm ekibe ve oyunculara hayırlı olmasını" diledi. Destan'da izleyicinin dönem, hikaye ve prodüksiyon açısından ilk kez böyle bir yapım izleyeceklerini müjdeleyen Bozdağ, 'Yetim ve savaşçı bir kızla öksüz ve çolak bir çocuğun yürek yüreğe vererek Türklerin kaderini yeniden yazmalarını anlatan 'Destan' dizisinin; prodüksiyonu, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sadece Türkiye'de değil dünyada da çok konuşulacağını' söyledi.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı merakla beklenen dizinin oyuncuları arasında Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır ve Esra Kılıç da yer alıyor.

DESTAN DİZİSİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Destan dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizi, ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

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