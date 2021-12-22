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Derya Uluğ neden hastaneye kaldırıldı?
Okyanus şarkısıyla müzik dünyasında büyük çıkış yakalayan Derya Uluğ hastaneye kaldırıldı.
Magazin 22.12.2021, 09:39
Ünlü şarkıcının, pazartesi günü fenalaşarak acilen Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Uluğ'un yakın çevresinden edilen bilgiye göre; Durumunun ciddiyetinin artması sonucu yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Yoğun bakımda tedavi gördü
Kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Uluğ'un, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından normal odaya alındığı açıklandı. Şarkıcı, dün akşam saatlerinde ise taburcu edildi.