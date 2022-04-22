Derya Uluğ'dan yeni şarkı!

Albümde Serdar Ortaç'ın 'Hadi Çal' şarkısını seslendiren Uluğ, şarkıya klip çekti. Klipte 5 farklı kostüm, saç ve makyajla kamera karşısına geçen Uluğ, bambaşka görüntüleriyle yazı karşıladı. Düzenlemesini Asil Gök'ün yaptığı şarkının klibi Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Klein Harbiye'de çekildi. 'Hadi Çal' Ozinga Music etiketiyle bugün(22.04.2022) tüm dijital platformlarda yerini aldı.