Derya Tuna'nın "Gelinliğin açık olmasına izin vermedi" diyenlere isyan etti: Dekoltemi görmediler mi?

Geçtiğimiz hafta türkücü İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'yi evlendiren Derya Tuna (56), önceki gün objektiflere takıldı.

İstinyePark'ta yakın arkadaşları ile birlikte alışveriş yapan Tuna, kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"BEN DEKOLTELİ BİR ELBİSE GİYMİŞKEN GELİNİMİ Mİ UYARACAĞIM?"

Derya Tuna, düğünde Yasemin Şefkatli'nin dekolteli gelinliğine onay vermediği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Ben o haberleri yazanları veya konuşanları hiç anlamıyorum. Bunları nereden çıkarıyorlar? Bir kere o haberleri çıkaranlar benim kıyafetimi görmedi mi? Ben göğüs dekolteli bir elbise giymişken, gelinimi mi uyaracağım? Kızım 4-5 tane gelinlik yaptırmıştı ve hepsini giymek istedi. Düğün dediğin 10 saat mi ki, her gelinlik 2 saat üstünde kalsın? Canı istedikçe değiştirdi." diye konuşarak, dedikoduları yalanladı.

SONUNDA EVLENDİLER

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, sonunda muradına ermişti. Çift, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'taki bir otelde evlenerek, hayatlarını birleştirmişti.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi olmuştu.

AİLE POZU

Çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçmişti. Ayşegül Şarlı, Sinan Şefkatli, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna, mutluluk pozu vermişti.

Yasemin Şefkatli'nin gelinliğinde Özgür Masur imzası varken, İdo Tatlıses'in damatlığını ise Faruk Saraç hazırlamıştı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

550 kişinin davetli olduğu düğüne, Demet Akalın-Okan Kurt, Mehmet Ali Erbil, Volkan-Zeynep Sever Demirel çiftlerinin yanı sıra şarkıcı Berkay, Fatih Ürek, Ceylan, Yılmaz Morgül, Selin Ciğerci, İlayda Akdoğan, Gamze Erçel gibi birbirinden ünlü isimler katılmıştı.

Fatih Ürek, Berkay ve Yılmaz Morgül gecede sahneye çıkarak, konuklara eğlenceli saatler yaşatmıştı.

Çift, geceye katılan davetliler adına hayvanlar için mama bağışında bulunmuştu. Bağışın belgesi masalarda yerini almıştı.

KARDEŞLERİ YOKTU

İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmamıştı. Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu.

O ARTIK YASEMİN TATLISES!

Yasemin Şefkatli düğün sonrası ilk iş soyadını değiştirmişti. Şefkatli, sosyal medya hesabına 'Tatlıses'i eklemişti.

"İdo elimize büyüdü" diyen Ceylan, İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşmıştı.