Derya Baykal: “Kamera önünü çok özlemişim”

Her Perşembe Trendyol Instagram hesabı üzerinden ünlü isimlerin konuk olduğu “Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” canlı yayın programının bu haftaki konuğu Derya Baykal oldu. Pandemiden ötürü endişeli olduğunu belirten Baykal, her şeye rağmen kendine iyi baktığını, yeni projeler üzerinde çalıştığını belirtti. Çiçeklerle ilgili yeni bir proje tasarladığını söyleyen Baykal, “Pandemi hepimize bir dur dedi. Ama ben duramam. Yeni projemle ilgili sürekli okuyorum, araştırıyorum, kendimi besliyorum” dedi.

“Setten çıkınca çok ağladım”

Yakın zamanda kızı Ferhan Şensoy ile birlikte bir dizide yer alan Derya Baykal, Vidinli’nin sahne mi canlı yayın mı sorusunu şu şekilde yanıtladı: “Çekimlerde çok zorlandım. Her gece setten çıktıktan sonra eve dönünce ben buraya, sahneye, kamera önüne aitim diye ağlıyordum. Tekrar kamera önünde olmak o kadar iyi geldi ki. Çok özlemişim. Dizide rol aldığım için çok mutlu oldum. Ama canlı yayının enerjisi de bambaşka. Hangi işi yaparsam sevgiyle yaptığım için diyorum ki canlı yayın ya da tiyatro olsun iyi ki bu işi yapıyorum.”

“Yüzüğümün aynısını Tahtakale’de yapmışlar”

Televizyonda yaptığı programlarla milyonlarca kadına ulaştığı için büyük mutluluk duyduğunu belirten Baykal bir anısını şöyle paylaştı: “Benim parmağımdan hiç çıkarmadığım bir yüzüğüm var. Uğur yüzüğüm benim. Öğrendim ki Tahtakale’de aynısını yapmışlar. Bir gün ziyaret ettiğimde yüzüğü yapan esnaf, bu yüzükten o kadar çok sattım ki Allah sizden razı olsun diyerek bana hediye etti. Ben de canlı yayında izleyicilerimizden birine verdim.”

“İlk paramla televizyon aldım”

Vidinli’nin ilk paranızı nasıl kazandınız sorusunu da yanıtlayan Baykal, “Konservatuardan mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları’na girdim. Oradan aldığım ilk parayla da anneme televizyon aldım” dedi.

Tarabya’dan Cihangir’e taşındı

Uzun yıllar yaşadığı Tarabya’dan Cihangir’e taşınan Baykal, kızlarına yakın oturmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtse de taşınma sırasında çok zorlandığını söyledi. Baykal, çok sayıda eşyasını ve kitabı vererek, hayatını küçülttüğünü sözlerine ekledi.