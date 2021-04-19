Derya Açıkgöz'den ablası Hadise'ye destek

Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu ve kızı Alara'nın babası olan Reza Zarrab'a, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı.

"MIAMI'DE BULUŞTULAR" İDDİASI

Gündeş'in boşanma dilekçesinde yer alan "Başka kadınlarla ilişkisi var" ifadesinin ardından bomba iddia ortaya atılmıştı. O kadınlardan birinin Hadise olduğu ve ünlü şarkıcının 3 yıl önce Miami'de Zarrab ile buluştuğu öne sürülmüştü.

HADİSE CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Yaklaşık iki yıldır oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk ise, "Avukatımız aracılığıyla bir açıklama yapacağız. Kesinlikle böyle bir olayın gerçekliği yok" ifadelerini kullanmıştı. Şentürk'ün ardından Hadise de sert bir açıklama yapmıştı.

"KİMSE ŞEREFİMİ LEKELEYEMEZ!"

35 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek Ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım. Saygılarımla..." ifadelerini kullanmıştı.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Sanatçının ardından Derya Açıkgöz de konuyla ilgili açıklama yaptı. Hadise'ye destek veren Açıkgöz, "Son günlerde ablam Hadise hakkında başlatılan karalama kampanyasını ve iftiraları şiddetle kınıyorum. Her koşulda kadına şiddete karşı duran ablamın böylesi bir şiddete maruz kalmasından dolayı çok üzgünüm. Bu şiddete maruz kalmayan, ablamın ve ailemin yanında olan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Hadise'nin yakın arkadaşı Seda Bakan ise, "Sevgili Hadise'ye karşı başlatılan karalama haberlerini kınıyorum. Bu da kadına şiddettir. Bu kadar iyi giden bir kariyer birilerini rahatsız etti galiba. Herkesin bir ailesi var. Lütfen yeter" mesajını paylaştı.

ARALARI AÇILMIŞTI

Hadise ve kardeşleri Hülya Açıkgöz ile Derya Açıkgöz'ün araları anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi sonrasında açılmıştı. Kardeşler, birlikte çalışmama kararı almıştı.

BUZLAR ERİDİ

Hadise ile Derya Açıkgöz, geçtiğimiz aylarda yaşanan olayların ardından aralarındaki buzlar eritmişti. Kardeşi ile kötü günleri geriden bırakan Hadise, Derya Açıkgöz'ün yeni yaşını, "Zaman geçtikçe yaralar kapanır, zaman geçtikçe kalpler tekrar birleşir. Kalplerimiz bir... Seni her kötülükten korurum. Senin arkanda dağ gibi ablan var, ben varım... İyi ki doğdun kuzum, her şey gönlünce olsun. Seviyorum seni" sözleriyle kutlamıştı.

Derya Açıkgöz ise Hadise ile fotoğrafını, "Kız kardeşler geri döndü!" notuyla paylaşmıştı.

(Habertürk)