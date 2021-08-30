Deren Talu kimdir? Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu kaç yaşında, aslen nerelidir?

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Doğum Tarihi: Kasım 1996Deren Talu Kaç Yaşında: 23 yaşında

Deren Talu Doğum Yeri: Las Vegas, Nevada, ABD

Deren Talu Boy: 1,78 m

Deren Talu Ebeveynler: Defne Samyeli, Eren Talu

Deren Talu, 1996 yılında ABD'de dünyaya geldi. Annesi eski Türkiye güzeli ve sunucu Defne Samyeli, babası ise ünlü bir mimar olan Eren Talu'dur. Deren Talu'nun 2003 doğumlu Deren isminde bir kız kardeşi bulunmaktadır.

Deren Talu, lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamladı. Üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı.

Manken olmak isteyen Deren Talu, ilk podyum deneyimini ünlü modacı Atıl Kutoğlu defilesinde yaşamıştır.