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Deniz Sipahi, 90’lı yılların hit şarkısı “Leyla”yı yeniden yorumladı
Deniz Sipahi, Rafet El Roman’ın 90’lı yıllara damgasını vuran unutulmaz hitlerinden “Leyla” adlı şarkısını yeniden yorumlayarak müzik severlerin beğenisine sunuyor.
Magazin 19.11.2020, 17:02
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Sözü ve müziği Rafet El Roman, düzenlemesi Tolga Akyıldız imzası taşıyan şarkının klip yönetmenliğini ise Mehmet Ali Ergin üstlendi. Şarkıcıya klipte arkadaşları Ekin Türkmen ve Sarpcan Köroğlu eşlik etti ve klip çekimi Akyaka’da gerçekleşti.
Deniz Sipahi - “Leyla” Hypers Music etiketiyle 20 Kasım Cuma itibariyle tüm dijital platformlarda ve klibi Deniz Sipahi’nin “İkimiz” adlı YouTube kanalında yayında.