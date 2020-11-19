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Deniz Sipahi, 90’lı yılların hit şarkısı “Leyla”yı yeniden yorumladı

Deniz Sipahi, Rafet El Roman’ın 90’lı yıllara damgasını vuran unutulmaz hitlerinden “Leyla” adlı şarkısını yeniden yorumlayarak müzik severlerin beğenisine sunuyor.

Magazin 19.11.2020, 17:02
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Deniz Sipahi, 90’lı yılların hit şarkısı “Leyla”yı yeniden yorumladı
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Sözü ve müziği Rafet El Roman, düzenlemesi  Tolga Akyıldız imzası taşıyan şarkının klip yönetmenliğini ise Mehmet Ali Ergin üstlendi. Şarkıcıya klipte arkadaşları Ekin Türkmen ve Sarpcan Köroğlu eşlik etti ve klip çekimi Akyaka’da gerçekleşti.

Deniz  Sipahi - “Leyla” Hypers Music etiketiyle 20 Kasım Cuma itibariyle tüm dijital platformlarda ve klibi Deniz Sipahi’nin “İkimiz” adlı  YouTube kanalında yayında.

#deniz sipahi
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