Deniz kenarından İskender Paydaş ile coştular

Bodrum’un en lüks oteli olan MGallery The Bodrum gelen yerli ve yabancı turistler İskender Paydaş çaldığı şarkılarla unutulmaz bir gün yaşadı.

Ünlü müzisyen İskender Paydaş önceki gün MGallery The Bodrum Happy Hours partisi verdi. Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan Paydaş çaldığı şarkılarla yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gün yaşattı. İskender Paydaşın çaldığı şarkılarla turistler bir an olsun yerinde durmadı. Eğlencenin doruğuna çıkıldığı partide otelin yerli ve yabancı turistleri gönüllerince dans edip eğlendi.