Deniz Çatalbaş kimdir?
31 Temmuz 2006 tarihinde yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar dizisi, yeni yayın döneminde 16. sezonuna girmeye hazırlanıyor. Geçen sezonun finalinde ekipten ayrılan isimlerine yerine gelen oyuncular da netleşiyor. 2020 yılının en iyi ikinci modeli seçilen Deniz Çatalbaş, yeni sezonda Arka Sokaklar dizisinde rol alarak ilk kez kamera önü oyunculuk yapacak. Dizinin; Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Şevket Çoruh'lu yeni afişinde Oğuz Peçe, Deniz Çatalbaş ile Tunç Oğuz da yer alacak.
DENİZ ÇATALBAŞ'IN HAYAT HİKAYESİ
28 Şubat 1995 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi.
Genç yaşlarda basketbol oynamaya başladı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün alt yaş basketbol takımında forma giydi. Daha sonra Kayseri Basketbol, Sakarya Yükseliş ve Adana Basketbol takımlarında forma giydi.
2020 yılında Best Model of Turkey güzellik yarışmasında ikinci seçildi. Yarışmanın ardından basketbol kariyerini noktalayarak oyuncu ve model olmaya karar verdi.
2021 yılında Arka Sokaklar dizisinin 16. sezonuna dahil olarak 'Aslı Komiser' karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
ÖZEL YAŞAMI
1995 doğumlu olan Deniz Çatalbaş, 2021 yılı itibarıyla 26 yaşındadır ve bekardır.
Fenerbahçe taraftarıdır.
Deniz Çatalbaş 1.78 metre boyunda, 71 kilo ve ikizler burcudur.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @denizcatalbasss, Twitter'da @DenizCtlbs kullanıcı adıyla yer almaktadır.
DENİZ ÇATALBAŞ DİZİLERİ
2021 - Arka Sokaklar
DENİZ ÇATALBAŞ'IN OYNADIĞI TAKIMLAR
2011-2016 - Fenerbahçe
2016 - Kayseri Basketbol
2016-2017 - Sakarya Yükseliş
2017-2018 - Adana Basketbol
2018-2019 - İstanbulgücü
(karar)