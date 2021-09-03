Deniz Akkaya: '' Hadise, Reza Zarrab’dan hamile kaldı''

Geçtiğimiz günlerde Selin Ciğerci'ye söyledikleri nedeniyle 3 gün zorlama hapsine çarptırılan Akkaya, bu kez Hadise ile ilgili olay olacak iddialar ortaya attı.

Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı haberleriyle gündeme bomba gibi düşen Hadise'nin hamile kaldığını ileri sürdü.

Deniz Akkaya şu sıralar Mehmet Dinçerler ile ilişik yaşayan Hadise için "Amerika'daki ilişkiden hamile kaldı. İlişki bu yüzden bitti." diyerek şoke etti.

Şimdi tüm gözler bu sözler karşısında Hadise'nin vereceği tepkide.

NELER YAŞANDI?

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasındaki boşanma davası, 22 Nisan'da sonuçlandı. Beykoz 2. Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına hükmetti. Ebru Gündeş dava dilekçesinde, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını' gerekçe gösterip, Reza Zarrab'ın bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini ve başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne sürmüştü.

EVLİLİK 11 YIL SÜRDÜ

Tek celsede sonuçlanan davada çiftin kızları Alara'nın velayeti Ebru Gündeş'e verildi.

1 AY ABD'DE KALDI

Gündeş dava sonrası kızı Alara ile birlikte nisan ayının son günlerinde ABD'ye gitti...