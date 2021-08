Deniz Akkaya, 3 gün hapis yapmak için teslim oldu

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Arto'nun yerine Deniz Akkaya getirildi. Bugün yeni sezona başlayacak olan Akkaya, programın ilk bölümüne katılmadı. Fenomen Selin Ciğerci'yle taşıyıcı annelik konusunda tartışan ve hakkında aldırılan tedbir kararını ihlal eden Akkaya'nın 3 gün zorlama hapis yatmasına karar verildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan ünlü manken, bugün hapis cezasını yatmak için teslim olmaya gitti.

SELİN CİĞERCİ'DEN ŞİKAYETÇİ OLACAK

Teslim olmadan önce yeni programı Söylemezsem Olmaz'a görüntülü olarak bağlanan Deniz Akkaya, taşıyıcı annelik konusunda yeni gelişmelerle geri döneceğini ve Selin Ciğerci'de şikayetçi olacağını söyledi.

3 GÜN HAPİS YATACAK

Selin Ciğerci'ye taşıyıcı annelik konusunda gösterdiği tepkinin arkasında olduğunu belirten Akkaya, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını söyledi. Güçlü bir kadın olduğunu sık sık dile getiren Akkaya, 3 günlük cezasını çekmek için de avukatıyla teslim olmaya gitti.

Teslim olmaya giderken de program için canlı yayın yapan Akkaya, döndüğünde daha şaşırtıcı iddiaları anlatacağını belirtirken kızını da babasına emanet ettiğini belirtti.

DENİZ AKKAYA TESLİM OLDU

Av. Muhammed Fatih Taşçı ise yaptığı basın açıklamasında müvekkili Deniz Akkaya'nın 3 günlük zorlama hapsini yatmak için teslim olduğunu açıkladı. Taşçı açıklamasında "Müvekkil Deniz Akkay hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında 3 günlük zorlama hapsi uygulanmasına karar verilmiştir. Hukuka aykırı olarak verilen işbu karar istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olup karara karşı, yürürlükteki hukuka aykırılıklar nedenleriyle kanun yararına temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Ancak yapılacak başvuru, kararın hukuki sonucunu ortadan kaldırmayacağından müvekkil Deniz Akkaya teslim olmuştur. Verilen karar bir disiplin hapsi olup, bir mahkûmiyet kararı değildir. Müvekkilin haklı mücadelesi hukuk çerçevesinde devam etmektedir" dedi.

"BÜLENT ERSOY'U ARAYA SOKARAK BENİ ARADI VE AĞLADI"

Dün akşam sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile yaşadıkları ve hapis olayıyla ilgili şunları yazdı: "Yarın sabah 8.45 de Beyaz TV ekranlarında hayatı konuşacağımız programımız başlıyor. Yayın öncesinde herkesin merak ettiği, basına bilinçli şekilde yaptırılan 'Selin Ciğerci, Deniz Akkaya'yı hapse attırdı' diye bir haber servis edildi. 2 ay öncesi bu olaydan, bugüne olanları kamuoyuna bilgi olarak geçmek isterim; bu şahıs ilk olarak Bülent Ersoy hanımefendiyi araya sokarak ve bizzat yanında kendisi beni aramıştır. Bülent Ersoy'un bendeki kredisi ile benden davaları çekmemi ve artık sulh yapmayı ağlayarak istemiştir. Keza bu olayı Bülent hanim benim olduğum bir programı arayarak, kendisi anlatmıştır."

"BANA BÜLENT ERSOY'U KULLANARAK KUMPAS KURDU"

"O an itibariyle Bülent hanıma verdiğim söz nedeniyle defalarca kez konuyu bitirmeye çalışmış, hatta bu olaydan sonra kendisi ile ilgili soru sorulduğunda avukat mağduru demiş olduğum programlar belgelidir. Sonrasında aynı şahıs, bizler sulhta ısrar ederken, kendisi sinsice davayı ilerletmiş ve bu saçma salak kararı aldırmıştır. Yani resmen bana Bülent Ersoy'u kullanarak kumpas kurmuştur. Yine de bu süreçte hatasından dönmesi için sure verdik. Ancak maalesef cahilin dibi olduğu ve iki kuruş eline gecen her cahil gibi güç zehirlenmesi yasadığı için bunu küçük dünyasında koca bir zafer sandı sanırım."

"SELİN CİĞERCİ ARAYARAK ŞİKAYETİ GERİ ÇEKECEĞİNİ SÖYLEDİ"

"Sonrasında ne oldu? Bu şahısla ilgili sizlerle son 2 gündür sosyal medya aracılığıyla paylaştığım durumları birçok kişi hatırlar. Hatırlamayanlar için hafızaları tazeleyelim; naylon faturadan, TC Cumhuriyeti'nde yasak olan taşıyıcı annelik ile çocuk edinme ve FETÖ bağlantılı kişiler ile ortak hareket storylerimi hatırlayanlar vardır. Şimdi gelelim şu 2 güne! Selin Ciğerci bir anda şikayetini geri çekmek istediğini bana şahsen iletmiştir. Tabi ben bu şahsa güvenmediğim için tüm bu konuşmalar, konferans konuşmak şeklinde gerçekleşti. Bu konuşma Bircan Bali eşliğinde gerçekleşti, kendisi konuşulanları yarın sizlere bizzat anlatır."

"Şimdi değerli dostlar, ben inandığım yoldan ne dün ne bugün vazgeçtim. Ama sen 2 ay sonra birden ortaya çıkıp, yayına çıkmama 2 gün kala, seni hangi itici güç harekete geçirdi çık anlat. Yoksa inan ben anlatmakla kalmayacağım sen çok iyi biliyorsun. Zerre korkum olsa bu teklifi kabul ederdim Simdi bence bana değil Türk toplumuna bir açıklama yapman icap eder."

