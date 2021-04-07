Demet Şener: Kürdan bağırsağımı deldi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Demet Şener, "Spor yapıp sağlıklı besleniyoruz. Bu dönemde sağlık ve sporumuza çok daha dikkat etmemiz lazım. Vitaminlerimizi eksik etmiyoruz. Elimizde gördüğünüz çilek, elma ve bal. Bunları içiyoruz, her gün çeşit çeşit yapıyor diyetisyenim" açıklamasında bulundu.

43 yaşındaki eski manken, "Detoks değil, bağışıklık sistemi için ve yoğun zamanlarda sebze ve meyve çok tüketemediğim anlarda vitaminimi alıyorum” şeklinde konuştu.

"10 GÜN ÖNCESİYDİ SORUN YOK"

Eski eşi İbrahim Kutluay'ın korona testinin pozitif çıktığı hatırlatılması üzerine, "Çocuklarınız test oldu mu?" sorusuna Şener, "Hastalıktan bir 10 gün öncesine kadar görüşmemişlerdi, o yüzden sorun olmadı" diye konuştu.

"KORKUSUNDAN SÖYLEYEMEDİ"



Geçtiğimiz haftalarda su içtiği bardaktan kürdan yutan Şener, "Evet, öyle bir talihsizlik oldu. Bardağın içindeki kürdanı yuttum. Yutarken tabii ki hissettim fakat, evdeki çalışan bana kürdan olduğunu söylemedi. Onun içerisine atmış, o da korkusundan herhalde söylemedi. Bir kötü niyeti zaten olamaz" dedi.

"ÇOK KAN KAYBETMİŞİM"

Şener sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir hafta sonra inanılmaz ağrılarla hastaneye gittim. 'Herhalde böbrek taşı düşürüyorum' dedim. Çünkü unuttum ben onu. O gün herhalde bardağın içerisinde bir kağıt falan kaldı diye düşündüm. Baktılar ultrasonla, kürdan olduğu için hiçbir yerde gözükmedi. Ama kan değerlerimde inanılmaz bir şey var. Bağırsağımı deldiği için 1 haftalık sürede baya da kan kaybetmişim. Doktorum dedi ki, şu anda tehlikeli ama ben sana acil kamera ile bakmam lazım. 5 dakikalık bir işlem diye girdim, gözümü açtığımda 1,5-2 saate yakın zaman geçmiş. 'Kürdanı çıkardık' dediler. O zaman aklıma geldi, o yuttuğum şey kürdanmış. Atlatmış oldum. 3 gün hastanede kaldım, enteresan bir deneyim oldu benim için.

(Habertürk)