Demet Özdemir Oğuzhan Koç ile aşk mı yaşıyor?

Medyaradar’da yer alan habere göre, Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un yılbaşını Çeşme Alaçatı'da birlikte geçirdikleri iddia edildi.



Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un arasındaki aşk haberleri sosyal medyanın da gündemine oturdu. İddialara göre Alaçatı'da bir otelde üç gün tatil yapan çiftten Koç, Özdemir'i O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimleri ve provalarında da yalnız bırakmadı.



GEÇEN YIL DA DEDİKODU ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz yıl da Oğuzhan Koç'la görüntülenen Demet Özdemir, aşk söylentilerine, "O benim arkadaşım, beni evime bıraktı" açıklamasını yapmıştı.