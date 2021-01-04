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Demet Özdemir Oğuzhan Koç ile aşk mı yaşıyor?
TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Demet Özdemir ile ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç'un aşk yaşadığı iddiaları magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Geçtiğimiz yıl da Oğuzhan Koç'la görüntülenen Demet Özdemir, aşk söylentilerine, "O benim arkadaşım, beni evime bıraktı" açıklamasını yapmıştı.
Magazin 04.01.2021, 15:31
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Medyaradar’da yer alan habere göre, Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un yılbaşını Çeşme Alaçatı'da birlikte geçirdikleri iddia edildi.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un arasındaki aşk haberleri sosyal medyanın da gündemine oturdu. İddialara göre Alaçatı'da bir otelde üç gün tatil yapan çiftten Koç, Özdemir'i O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimleri ve provalarında da yalnız bırakmadı.
GEÇEN YIL DA DEDİKODU ÇIKMIŞTI
Geçtiğimiz yıl da Oğuzhan Koç'la görüntülenen Demet Özdemir, aşk söylentilerine, "O benim arkadaşım, beni evime bıraktı" açıklamasını yapmıştı.
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