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Demet Özdemir'e anlamlı hediye
Hayranları, ünlü oyuncu Demet Özdemir'e anlamlı bir hediye verdi.
Magazin 18.03.2021, 16:40 18.03.2021, 16:44
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Geçtiğimiz ay 29. yaş gününü kutlayan Demet Özdemir'e, hayranlarından anlamlı bir hediye geldi.
KENYA'DA ANAOKULU AÇILDI
Hayranları, oyuncu Demet Özdemir'in adına topladıkları bağışlarla Kenya'da bir anaokulu yaptırdı.
Oynadığı yapımlarla yurt içi ve yurt dışında hatırı sayılı geniş hayran kitlesine sahip oyuncu, sevenlerinin bu jesti karşısında gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: ensonhaber.com