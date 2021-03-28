Demet Evgar hastaneye kaldırıldı!

Oyuncu Demet Evgar başarısı ile seyircilerin dikkatini çekiyor. Şimdilerde Alev Alev dizisinde Cemre karakterine hayat veren Demet Evgar, hastanelik oldu.

Evgar, Nişantaşı'ndaki kuaföründe aniden fenalaştı. Ne olduğunu anlamayan çalışanlar Evgar'ı hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Evgar'ın bir anda tutan ağrılarının nedeni ortaya çıktı. Evgar’ın bir anda tutan ağrılarının nedeninin böbrek taşı olduğu anlaşıldı.

Ünlü oyuncu, yapılan müdahalenin ardından kendisini daha iyi hissetmeye başlayınca dinlenmek için evine geçti.