Demet Akbağ: Yeniden başlayan bir süreç yok, dava sonuçlandı

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Demet Akbağ (61), önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Akbağ, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan 9 yıl önce kazandığı bir davanın tekrar gündeme gelmesi ile ilgili sorulan sorular karşısında sessizliğini bozdu.

"YENİDEN BAŞLAYAN BİR SÜREÇ YOK"

Demet Akbağ, konuyla ilgili, "Dava sonuçlandı. Yeniden başlayan bir süreç yok." diyerek, hızla evinin yolunu tuttu.

NELER OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Demet Akbağ ile Bebek'te oturduğu sitedeki komşusu Ala Sarsılmaz Elmioğlu'nun arası tekrar bozulmuştu. Akbağ, 2006'da evinden ortak alana kapı açtırıp, burayı saklı bahçeye dönüştürmüştü.

Elmioğlu, açtığı davayı kazanmış, Akbağ da yapıyı eski haline çevirip, yan girişi kapatmıştı. Aradan geçen 9 yılın ardından Ala Sarsılmaz Elmioğlu, binadan taşınıp, evini kiraya vermişti.

Demet Akbağ ise eski kapıyı açtırıp, ortak alanı yine kişisel bahçeye çevirmişti. Durumu öğrenen Elmioğlu, bir kez daha adliyenin yolunu tutmuştu.