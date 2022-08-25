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Demet Akalın ve Okan Kurt çifti kazada yaralanan Tatlıses’i hastanede ziyaret etti

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti kazada yaralanan Tatlıses’i hastanede ziyaret etti

Magazin 25.08.2022, 13:49
Demet Akalın ve Okan Kurt çifti kazada yaralanan Tatlıses’i hastanede ziyaret etti

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti kazada yaralanan Tatlıses’i hastanede ziyaret etti

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