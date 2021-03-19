Demet Akalın: Serenay insan mı?

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir estetik kliniğinden çıkarken objektiflere yansıdı.

"Serum falan değil, botoks yaptırdım" diyen Akalın, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"TATİL GÜZELDİ"

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde çıktığı Dubai tatili ile ilgili, "Tatil güzeldi. İşimizin, gücümüzün başına döndük" dedi.

Okan Kurt'un "Biz Hira ila havuza girerken, Demet Hanım alışverişine baktı" sözleriyle araya girmesi, Akalın'ı kahkahaya boğdu.

"ŞUNU ALASIM GELDİ"

Şarkıcı, muhabirlerin, "Ece Erken, sosyal medya hesabından Alişan ile barışmanızla ilgili açıklamalarda bulundu" sözlerinin üzerine espri yaptı.

Yakınlardaki bir mağazadaki oyuncak ayıları gösteren Demet Akalın, "Alişan' deyince şunu alasım geldi" dedi.

"SERENAY'I ÇOK BEĞENİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda Maldivler'de tatil yapan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın gönderilerine, "Kim çekiyor bu fotoğrafları? İnanılmaz ışık vardır orada, telefonu değiştir" şeklinde yorum yapan Demet Akalın, konuyla ilgili konuştu.

Ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tutan Akalın, "Serenay insan mı! Serenay insan değil, çok beğeniyorum onu. Bence ilah, yani Türkiye'de tek" ifadelerini kullandı.

SOLUĞU MALDIVLER'DE ALMIŞTI

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve son olarak 'Alice Müzikali' ile izleyici karşısına çıkan oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda soluğu Maldivler'de almıştı.

Rol alacağı 'Bergen' filminin çekimlerinin ertelenmesinin ardından tatile çıkan Sarıkaya'nın çarpıcı fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

"YANIMDAKİ İNSANI ÇOK SORMUŞSUNUZ..."

Serenay'ın fotoğraflarının kimin çektiği merak konusu olmuştu. Demet Akalın da, "Kim çekiyor bu fotoğrafları? İnanılmaz ışık vardır orada, telefonu değiştir" yorumunu yapmıştı.

Takipçilerinin ısrarlı sorularından sonra ünlü oyuncu, annesi Ümran Seyhan ile tatile çıktığını duyurmuştu.

Sarıkaya yayınladığı bu fotoğrafa, "Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz..." notunu düşmüştü.