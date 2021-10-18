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Demet Akalın'ın eşinin işlettiği mekanda olay çıktı

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un Beykoz'da işlettiği restoranda bu akşam saatlerinde kavga çıktı. Kurt, husumet halinde oldukları yandaki mekan sahipleri ile kavga etti.

Magazin 18.10.2021, 11:53
Demet Akalın'ın eşinin işlettiği mekanda olay çıktı

Yaşanan arbede sonrası Kurt'un içeride mahsur kaldığı iddia edildi. Polisin gelmesinin ardından dışarı çıkan Okan Kurt kavga hakkında açıklama yaptı.

"Kız kardeşimin yanına geldim"

"Kız kardeşimin yanına geldim, yanındaki arkadaşlar tehdit edince aramızda bir arbede çıktı. Ondan sonrada onlar da kafalarına göre bir şeyler yapmaya çalıştılar biz de öyle bir cevap verdik" dedi.

"Cumhurbaşkanı'nın berberiyim"

Tehdidin neyden kaynaklı olduğu sorusuna cevap veren Okan Kurt, "Tehdit burada bir berber var, 'Ben Cumhurbaşkanı'nın berberiyim, bu sokağın sahibiyim' diyor. Bizim Cumhurbaşkanı'mıza boynumuz kıldan ince, bu zamana kadar sustuysak da Cumhurbaşkanı'mızın hatrına sustuk. Ama burada 'Ben sokağın sahibiyim falan...'" yorumunda bulundu. 

"Burdan çıkacaksınız" diye tehdit ediyorlar!"

"Buradan çıkacaksınız" diye tehdit ediyorlar, babamın arabasını parçalamışlar, küçücük kız kardeşimin üstüne yürümüşler" ifadelerini kullandı.

Okan Kurt, yaptığı açıklamaların ardından, karakola giderek ifade vereceğini belirtti. 

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