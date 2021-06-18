Demet Akalın Gölge isimli şarkısının klibini Paramount Otel’de çekti

Son olarak, şarkıcı Demet Akalın'ın Gölge isimli parçasının klibini tartışmaların odağındaki Paramount Otel’de çektiği ortaya çıktı.

Görüntülerde, 2015 tarihli klibin, Paramount Otel'in kuş bakışı görüntüleriyle başladığı görülüyor.

Otele ait görüntüler, klibin geri kalan kısmında da gözükmeye devam ediyor.

PARAMOUNT OTEL NEDEN GÜNDEMDE?

Suç örgütü lideri Sedat Peker, birçok tanınmış ismin firari Sezgin Baran Korkaz'a ait Paramount Otel'de kaldığını öne sürmüştü. Bazı isimler peş peşe açıklamalarda bulunurken, bazıları ise sessizliğini korumuştu.

Yakın zamanda Habertürk'ten istifa eden Veyis Ateş, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ve Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Paramount Otel'de kaldıkları bilinen isimlerden bazıları.

İşte o klip: