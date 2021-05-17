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Demet Akalın'dan aşılama sürecine tepki!

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi yakından takip ettiğini gösteren ve çoğunlukla takipçilerinden tepki gören Demet Akalın, hesabından yaptığı son paylaşımla bu defa takipçilerinin gönlünü fethetti.

Magazin 17.05.2021, 22:31
Demet Akalın'dan aşılama sürecine tepki!

Müzik sektörü çalışanı olarak uzun zamandır mağduriyet yaşayan ve tam kapanma sonrasında da yasakların devam ettiğini gören Akalın çözümün aşıda olduğu gerçeğinden yola çıkarak tepkisini sert bir şekilde gösterdi.

Türkiye olarak yurt dışına gönderdiğimiz aşıları eleştiri konusu yapan Akalın, aşılama sürecini çok yavaş ilerletiyor olmamıza şu sözlerle tepki gösterdi:

"Mayıs’a kadar ülkenin %60’ı aşılanacak derken bu oran %13’de kalmış. Sınır dışı tüm Müslümanları aşıladıysak artık bizi de bir aşılasak mı? Kaldıysa şırıngada bir damla falan rica etsek!”

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