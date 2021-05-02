banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım

Demet Akalın ameliyat oldu

Bir süredir göğüs ağrıları yaşayan şarkıcı Demet Akalın, dün ameliyat oldu. 4 saatlik bir ameliyat geçiren Akalın, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Magazin 02.05.2021, 12:43
7
Demet Akalın ameliyat oldu

Hafta içi her gün Alişan ile Star TV'de program sunan Demet Akalın, dün sessiz sedasız gittiği hastanede ameliyat oldu.

Bu sabah hastane odasından paylaşım yapan Akalın, bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

"4 SAATLİK AMELİYAT GEÇİRDİM"

Akalın paylaşımında "Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim. Göğüs ağrılarından kurtaran Aylin hocama teşekkürler." ifadelerini kullandı.

RAHATSIZLIĞI BİLİNMİYOR

Akalın'ın rahatsızlığını tam olarak ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

Yorumlar (0)
28°
açık