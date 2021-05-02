Demet Akalın ameliyat oldu

Hafta içi her gün Alişan ile Star TV'de program sunan Demet Akalın, dün sessiz sedasız gittiği hastanede ameliyat oldu.

Bu sabah hastane odasından paylaşım yapan Akalın, bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

"4 SAATLİK AMELİYAT GEÇİRDİM"

Akalın paylaşımında "Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim. Göğüs ağrılarından kurtaran Aylin hocama teşekkürler." ifadelerini kullandı.

RAHATSIZLIĞI BİLİNMİYOR

Akalın'ın rahatsızlığını tam olarak ne olduğu ise henüz bilinmiyor.