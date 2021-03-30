Demet Akalın: 7 bin liram çalındı!

Demet Akalın’ın kızı Hira, TikTok fenomeni ‘Uzunmakarna’ adıyla bilinen Özgür Balakar'ın canlı yayınına annesinin kredi kartından tam 7 bin TL gönderdi. Durumu anlayan Akalın, Özgür Balakar'ı dolandırıcılıkla suçladı.

"7 BİN TL ÇEKİLMİŞ"

Yaşadığı olaya sosyal medya hesabından öfke kusan ünlü şarkıcı, "Bütün anne ve babalar beni iyi dinlesin. Bugün ben yayındayken Hira da ders arasındayken TikTok'a giriyor ve bir kızın canlı yayınını açıyor. Kız 'Bana çiçek gönder böcek gönder, teşekkür ederim Hira' demiş. Ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor.

"BU RESMEN HIRSIZLIK"

TikTok fenomeniyle görüştüm 'Bunun muhatabı Apple' diyor. Apple'a başvurduk oradan geri dönüş yok. Bu resmen bir hırsızlık. Çocuklar bunlara maruz kalıyor gerçekten çok ayıp. Ne kadar ayıp ne kadar günah." dedi.

Akalın’ın açıklamalarının ardından kendini savunan Özgür Balakar şunları söyledi: ‘Ben bugün canlı yayında yüzüme maske yapıyorum, makyaj yapıyorum… Canlı yayında büyük hediyeler gönderildi. Ben de teşekkür ettim. Hediyeleri gönderen H.K. isimli bir kullanıcı adıydı.

"GÜL GÖNDER"

Profilinde sadece 'Hira' yazıyor… Bana dediler ki ‘Demet Akalın’ın kızı o’ ben de daha önce Demet Abla’ya gitmiştim. Hira’yı da görmüştüm. Ben de canlı yayında ‘teşekkürler Hiracım sen isen bir tane gül gönder’ dedim.

(Ensonhaber)