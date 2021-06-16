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Defne Samyeli'den pozlarıyla Instagram'ı salladı

49 yaşındaki Samyeli fit vücudu ve dikkat çeken fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkardı.

Magazin 16.06.2021, 15:27
Defne Samyeli'den pozlarıyla Instagram'ı salladı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Defne Samyeli, yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Fit görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çeken 49 yaşındaki Defne Samyeli'nin, cesur bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Samyeli, Instagram hesabından paylaştığı iddialı bikinili pozları ağızları açık bıraktı. 

Defne Samyeli'nin fotoğraflarına ise yorum ve beğeni yağdı.

Son olarak 'Sol Yanım'adlı yapımda rol alan Defne Samyeli, oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

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#defne samyeli
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