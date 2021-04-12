Defne Samyeli'den New York pozları

Defne Samyeli, geçtiğimiz haftalarda ABD'ye uçmuştu. Houston'da arkadaşlarıyla buluşan şarkıcı, ardından da Miami'ye geçmişti. Güzel havayı fırsat bilen Samyeli, güneşin ve denizin tadını çıkarmıştı.

DEFNE, NEW YORK CADDELERİNDE

48 yaşındaki Defne Samyeli, bu kez soluğu New York'ta aldı. Baştan aşağı siyah giymeyi tercih eden Samyeli, kombinini aynı renk güneş gözlüğü ve botu ile tamamladı. Şarkıcı, ardından New York caddelerinde objektif karşısına geçti.

Fitliğiyle dikkat çeken şarkıcının bir hayli keyifli olduğu da görüldü. Tatilinden kesitler paylaşan Samyeli'nin fotoğraflarına sosyal medyada yorum yağdı.

"RUHUMLA VE BEDENİMLE EN MUTLU OLDUĞUM DÖNEM"

Defne Samyeli haftanın 5 günü tekvando ve Muay Thai yapıyor. Kısacası dövüşüyor. Yediğine içtiğine de dikkat etmeyi ihmal etmeyen tescilli güzel haftanın bir günü karabuğday detoksu uyguluyor. Maydanoz ve dereotunu sofrasından eksik etmiyor.

Saçları için ise susam yağı ile bakım uyguluyor. Samyeli "Vücuduma sevgi ve saygı ile yaklaşıyorum, karşılığını da alıyorum. Ruhumdan ve bedenimden en mutlu olduğum dönemi yaşıyorum" diyor.

İKİ KIZI VAR

1995 yılında nikah masasına oturan mimar Eren Talu ile Defne Samyeli, 2011'de boşanmıştı.

Samyeli ve Talu'nun, Derin ve Deren adında iki kızı bulunuyor.

EV SAHİBİYLE MAHKEMELİK OLDU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ev sahibi Yusuf Araz ile mahkemelik olduğuna dair haberlerle gündeme gelen şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, "İsmimi kullanmakla tehdit etmişti. Manevi tazminat davası açmıştım. Ben de 'mahkeme karar versin' dedim ve mahkeme de kararını verdi. Ben de kiramı ödedim" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni bir ev aradığını söyleyen Samyeli, "Daha evimi taşımadım. Ben kimsenin hakkını yemek istemem. Ben ne davalara mağruz kaldım. Hiçbir zaman boyun eğmedim" demişti.

(Habertürk)