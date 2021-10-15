Defne Samyeli alkollü araç kullanmasının cezasını ehliyetiyle ödedi

Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanınca sahne programlarını iptal eden Defne Samyeli, karantina süreci bittikten sonra sahnelere hızla geri dönmüştü.

ALKOLLÜ HALDE DİREKSİYONA GEÇTİ

Bir süredir Kuruceşme’de bir mekanda sahne alan 49 yaşındaki güzel şarkıcı, mekan çıkışı alkollü olmasına rağmen direksiyon başına geçti.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; trafik kontrolü sırasında alkolmetreye üfleyen Samyeli'nin yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

EHLİYETİ KAPTIRDI

Polis çevirmesiyle neye uğradığını şaşıran Defne Samyeli’nin ehliyetine altı aylığına el konuldu ve şarkıcıya ayrıca 1339 lira para cezası kesildi.

"ATEŞLER İÇİNDE KALDIM"

Öte yandan Bodrum'da sahne aldıktan sonra rotayı İstanbul'a çeviren ve sonrada da korona testi pozitif çıkan Defne Samyeli, iyileşir iyileşmez Kuruçeşme'deki bir mekanda sevenleri ile bir araya gelmişti.

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, hasta olduğu sürece anlatış "Zor günler geçirdim. Ateşler içinde kaldım ama şimdi iyiyim sahneleri özlemiştim geri geldim" şeklinde konuşmuştu.

HERKESİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Açık yeşil mini bir elbise giymeyi tercih eden, iki çocuk annesi Defne Samyeli; düzgün fiziği ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakmıştı.