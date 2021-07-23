Davetiyeler 25 Bin Euro! Türk sosyetesi bu davet peşinde

117 milyar doları bulan servetiyle dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault'un gelini, Rus model Natalia Vodianova, kurucusu olduğu The Naked Heart Foundation'a gelir elde etmek için dünyanın önemli şehirlerinde düzenlediği galasını, bu kez Bodrum'da gerçekleştirecek. Evet, yanlış okumadınız…

Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde yoksulluk içinde büyüyen Vodianova'nın, yardıma muhtaç çocuklara el uzatmak için kurduğu vakfın gecesi bu akşam Bodrum Villa Maçakızı'nda gerçekleşecek.

Bodrum'a demirlemiş 80 metrelik tekneler, havada uçuşan helikopterler bu yüzdenmiş meğer! Dünya jet-set'inden ve Rus oligarklardan oluşan yaklaşık 200 davetli gala için Bodrum'a gelmiş.





DAVETİYELER 25 BİN EURO

Galanın davetiyeleri, çift başına 25 bin Euro'dan satılıyor. Yaklaşık 50 Türk de, dünya jet-set'iyle birlikte bu akşamki galada boy gösterecek. Bu arada parası cebinde galaya davet edilmeyi bekleyenlerin, hatta para vermeden galaya gitmenin yollarını arayanların da olduğu kulağıma geldi!

Türk sosyetesinden kimler galaya katılmayı başaracak bilmiyorum ama Natalia Vodianova'nın, dünyada büyük ses getiren galasının Bodrum'da yapılması, Bodrum'un artık dünya jet-set'inin tatil adreslerinden biri olduğunun en güzel göstergesi…

İki yıldır Maxx Royal Kemer'in reklam yüzü olan Natalia Vodianova, engelli çocukların oynayabileceği oyun alanları açılması için 2004 yılında The Naked Heart Foundation'u kurdu.

Natalia Vodianova'nın bu akşamki galadaki destekçisi, dünyaca ünlü mücevher markası Chopard'ın sanat yönetmeni ve eş başkanı olan Caroline Scheufele.

Bülent Cankurt/Günaydın