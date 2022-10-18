‘Darmaduman’ 27 ekim perşembe akşamı Fox’ta başlıyor!

Ay Yapım imzalı, ‘Beverly Hills, 90210’nun yerli uyarlaması ‘Darmaduman’ FOX’ta 27 Ekim akşamı seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı ve Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Necip Memili, Nur Fettahoğlu, Ali Önsöz, Meral Çetinkaya ve Metin Coşkun gibi birçok usta ve genç isim bir arada yer alıyor.

Dizinin yeni tanıtımında yıllar süren küslüğün ardından Harun (Necip Memili) ve ailesinin, İstanbul’daki baba evine taşınmak zorunda kalmasıyla tüm düzenlerinin bozulması ve yaşadıkları zorluklar gözler önüne seriliyor. Yeni şehir, okul ve insanlara alışmaya çalışan ikiz kardeşler Kerem (Mert Yazıcıoğlu) ve Ece (Aslıhan Malbora) olaylı bir ilk gün geçirirlerken, diğer taraftan uzun zamandır anne babasını görmeyen Harun ise genç yaşta terk ettiği eve dönmenin gerginliğini taşıyor.

Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı ‘Darmaduman’ çok yakında FOX’ta seyirci ile buluşacak.

Ay Yapım imzalı Darmaduman, 27 Ekim Perşembe akşamı 20.00’de FOX’ta başlıyor!