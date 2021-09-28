Danla Bilic’in yeni aşkı Yusuf Engin kimdir? Yusuf Engin kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

Yaptığı makyaj videoları ile bir anda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sonrasında fenomen olan Danla Bilic, yeni sevgilisi Yusuf Engin ile el ele görüntülendi. Magazin dünyasına düşen çiftin görüntülerinin ardından "Yusuf Engin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Danla Bilic'in sevgilisi Yusuf Engin'in mesleği nedir?" sorularına da yanıt aranmaya başlandı. Bahçeşehir Üniversitesi mezunu olan iş insanı Engin, Avrupa Birliği İlişkileri bölümü mezunudur.

YUSUF ENGİN KİMDİR?

Bahçeşehir Üniversitesi mezunu olan Yusuf Engin, Avrupa Birliği İlişkileri bölümünü tamamladı. 2012 yılında Engin Grup bünyesinde Kurul Üyesi olarak kariyerine başladı.

Bir firmada hissedar olan Yusuf Engin, holdingin diğer grup şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Engin Grup parfüm şirketinin hissedarlarından biridir. Yusuf Engin, Engin Grup Holding'te Engin Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.