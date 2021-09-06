Danla Bilic yaşadığı taciz olayını anlattı: Bir daha olursa olay çıkarırım!

Danla Bilic' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, yaşadığı tacizi anlattı.

Evinin adresini bulup, güvenliğe kurye, kargo taklidi yaparak evinin kapısının önüne gelindiğini ve aylarca kendisine sapık gibi mesaj atıldığını dile getiren Bilic, Instagram hesabından isyan etti.

Bilic paylaşımında şunları söyledi:



"Evimin adresini bulup, güvenliğe kurye, kargo taklidi yapıp bir daha evimin kapısına gelen olursa artık kibar davranmam. Aylardır sapık gibi mesaj atıp, arkadaşlarımın özel numaralarını bulup aradınız ses çıkarmadım ama bu artık son radde. Bir daha ne beni ne bir arkadaşımı en ufak mesajla bile rahatsız ederseniz gerçekten olay çıkarırım."

AYRILDILAR MI?



Danla Bilic, 'Tatlıcı' lakaplı sevgilisi Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren çift ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

26 yaşındaki Bilic, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram hesabından sildi. Teoman'ı sosyal medyadan takipten de çıkan Danla Bilic'in bu hamlesi, "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Taraflar, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.



Bilic, daha önce, "Evlilik için çok diri ve gencim." şeklinde konuşmuştu.

"ÇOK PARA KAZANMIYORUM"



Öte yandan Danla Bilic, geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda bilinmeyenlerini anlatmıştı. "Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla YouTuber ya da blogger almamaya çalıştım." diyen Bilic, sanıldığı kadar para kazanmadığını dile getirmişti.



Danla Bilic, "Ben 'Yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur, sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz." demişti.

"SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"



Yemek yemeyi çok sevdiği söyleyen Bilic, "Mide ameliyatından çıktığım zaman aç değilim ama canım mantı yemek istedi. İki çatal yiyebiliyorsun. O mantıyı yiyemediğim için sinir krizi geçirdim." ifadelerini kullanmıştı.

DÖRT KEZ ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ



Yaklaşık üç sene önce geçirdiği mide ameliyatının ardından kilolarından kurtulan sosyal medya fenomeni ve YouTuber Danla Bilic, dört kez estetik operasyon geçirdiğini açıklamıştı.





Bilic, "Mide dahil sadece dört kez ameliyat oldum. İnsanlar 'Öncesi-sonrası' fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım!' diyorum." ifadelerini kullanmıştı.